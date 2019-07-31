دجاج تندوري هندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 05:52 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج التندوري على الطريقة الهندية لتعديه في مطبخك بسهولة ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
دجاجة متوسطة الحجم
ربع كوب زيت زيتون
ربع كوب صلصة طماطم
معلقة صغيرة ملح
ربع معلقة صغيرة فلفل أسود
ربع معلقة صغيرة قرفة ناعمة
ربع معلقة صغيرة قرنفل مطحون
ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون
ربع معلقة صغيرة مسحوق ثوم
ربع معلقة صغيرة مسحوق بصل

طريقة التحضير
تغسل الدجاجة ، وتقسم نصفين بالطول.
يوضع الزيت في وعاء، ويضاف إليه الصلصة والملح والفلفل الأسود والقرفة والقرنفل والحبهان وبودرة الثوم وبوردة البصل، وتخلط بشكل جيد.
تدعك الدجاج في التتبيلة، وتترك بها لمدة ليلية.
تدهن الشواية الكهربائية بالزيت، وتوضع عليها الدجاج.
تقلب من وقت لآخر حتى تنضج وتحمر.. ثم ترفع من الشواية وتقدم ساخنة.
تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج التندوري على الطريقة الهندية لتعديه في مطبخك بسهولة ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
 

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