دجاج تندوري هندي

تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج التندوري على الطريقة الهندية لتعديه في مطبخك بسهولة ، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

دجاجة متوسطة الحجم

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب صلصة طماطم

معلقة صغيرة ملح

ربع معلقة صغيرة فلفل أسود

ربع معلقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع معلقة صغيرة قرنفل مطحون

ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون

ربع معلقة صغيرة مسحوق ثوم

ربع معلقة صغيرة مسحوق بصل