قرص بالعسل لفطور شهي

نقدم إليكِ وجبة فطور شهية وسريعة التحضير وغير تقليدية، وهي قرص بالعسل تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك حسب موقع «سي بي سي سفرة».
المكونات
3 أكواب دقيق
بيضة
فانيليا
رشة ملح
ربع كوب عسل أسود
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء
تزيين الوجه:
بيضة
فانيليا
سكر
طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق مع الملح والخميرة المعدة مسبقا بوضعها في نصف كوب ماء مع قليل من السكر وتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتفع وأضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا.
- أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة ثم اتركيها لتتخمر.
- شكلي العجينة لأصابع واتركيها لترتاح وادهني الوجه بالبيضة حتى تتحمر وتعطي لونا ذهبيا ورشي الفانيليا المخلوطة بالسكر على الوجه ثم اخبزيها وتصبح جاهزة للتقديم.