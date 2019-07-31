قرص بالعسل لفطور شهي

نقدم إليكِ وجبة فطور شهية وسريعة التحضير وغير تقليدية، وهي قرص بالعسل تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك حسب موقع «سي بي سي سفرة».

المكونات

3 أكواب دقيق

بيضة

فانيليا

رشة ملح

ربع كوب عسل أسود

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء

تزيين الوجه:

بيضة

فانيليا

سكر

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق مع الملح والخميرة المعدة مسبقا بوضعها في نصف كوب ماء مع قليل من السكر وتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتفع وأضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا.

- أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة ثم اتركيها لتتخمر.

- شكلي العجينة لأصابع واتركيها لترتاح وادهني الوجه بالبيضة حتى تتحمر وتعطي لونا ذهبيا ورشي الفانيليا المخلوطة بالسكر على الوجه ثم اخبزيها وتصبح جاهزة للتقديم.

