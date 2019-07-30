موزة ضأن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 05:33 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير طاجين الموزة الضأن لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك وذلك حسب وصفة «كنور».

المكونات
10 موزات ضاني.
100 غرام زيت.
20 غرام ثوم مفروم.
20 غرام زنجبيل مفروم.
200 غرام بصل مفروم.
200 غزر مفروم.
20 غرام كرفس مقطع مفروم.
20 غرام زعتر.
20 غرام روز ماري.
400 غرام صلصلة.

طريقة التحضير
- تتبل قطع الموزات بتوابل اللحمة وتُحمَّر في الزيت من جميع الجوانب وتترك جانبًا.
- يوضع الثوم والزنجبيل والبصل مع التقليب لمدة خمس دقائق أو حتى يُصبح البصل ذهبي اللون.
- يضاف الجزر والكرفس والزعتر والروزماري مع التقليب.
- تضاف الموزات مع الصلصلة ويتبل الخليط بالملح والفلفل ويُترك حتى يبدأ في الغليان ثم تخفف الحرارة ويُترك لمدة 20 دقيقة.
- نضع الموزات فى طاجين ويغطى بورق الألمونيوم وتدخل الفرن لمدة 40 دقيقة وقبل السواء بخمس دقائق يزال ورق الألمونيوم ثم يقدَّم مع الأرز الأبيض.
 

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