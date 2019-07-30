حضري بسكويت الشوكولاتة في 15 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 02:30 مساء

نقدم لك طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة السريع لتعديه في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
كوبان من الدقيق الأبيض.
كوب من السكر.
بيضتان كبيرتان.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
فنجانان من الزبد اللين.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.
ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.
للتزيين
مقدار من الشوكولاتة النوتيللا.

طريقة التحضير
- أحضري جهاز الخفق الكهربائي، وضعي في الوعاء الزبد والسكر والبيض والفانيليا والكاكاو وأخفقي على سرعة متوسطة، لمدة أربع دقائق حتى تمتزج المقادير.
- أضيفي الدقيق وقومي بالعجن برفق حتى يتكون عجين لين.
- جهزي العجين وقومي بفرده بالنشابة على لوح التقطيع الخشبي المرشوش بالسكر البودرة والدقيق.
- أحضري قطاعة مستديرة وقومي بتشكيله بأشكال مستديرة.
- جهزي صاج فرن مدهونا بالسمن، ورصي قطع البسكويت المستديرة متباعدة حتى لا تلتصق.
- اخبزي الصاج في فرن متوسط الحرارة 170 درجة مئوية) لمدة من 15 -20 دقيقة، ولاحظي البسكويت حتى لا يحترق.
- اتركي الصاج حتى يبرد، ويمكنك لصق كل وحدتين من البسكوت بالشوكولاتة النوتيللا ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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