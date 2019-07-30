دجاج بالحمص والهريسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 11:01 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالحمص والهريسة الحارة، لتعديه في مطبخك و تستمتعي بمذاقه الشهي وذلك بحسب «شملولة».

المكونات
4 أفخاذ دجاج
نصف كيلو حمص مسلوق
ربع كيلو سجق
كوب صلصة طماطم (400 غرام)
نصف لتر شوربة دجاج
2 عيدان كراث مقطع
حبة باذنجان مقطع مكعبات
حبة فلفل أحمر مقطع
حبة فلفل أصفر مقطع
4 ملعقة كبيرة هريسة حارة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- في وعاء كبير على نار هادئة، نضع الزيت حتى يسخن يقدح ثم نضيف إليه الكراث، ونقلبه حتى يذبل.
- نضيف الثوم، ونقلبه حتى يصفر ونضع الحمص المسلوق والباذنجان والفلفل الأحمر والأصفر، ونقلبهم حتى يتغير لون الخضروات.
- في وعاء آخر على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضع فيه أفخاذ الدجاج.
- نقلب أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعها جانبًا وفي نفس الوعاء، نضع السجق، ونقلبه لمدة 5 دقائق وحتى يتشوح ثم نرفعه.
- نضيف إلى وعاء الخضروات الهريسة الحارة والصلصة والشوربة ونتبلها بالملح والفلفل الاسود والبابريكا، ونقلبهم جيداً.
- نضيف إلى نفس الوعاء الدجاج والسجق، ونوزع الدجاج بين خليط الحمص بالهريسة ونغطي الوعاء بإحكام، ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة وحتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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