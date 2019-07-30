دجاج بالحمص والهريسة

نقدم إليكِ طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالحمص والهريسة الحارة، لتعديه في مطبخك و تستمتعي بمذاقه الشهي وذلك بحسب «شملولة».

المكونات

4 أفخاذ دجاج

نصف كيلو حمص مسلوق

ربع كيلو سجق

كوب صلصة طماطم (400 غرام)

نصف لتر شوربة دجاج

2 عيدان كراث مقطع

حبة باذنجان مقطع مكعبات

حبة فلفل أحمر مقطع

حبة فلفل أصفر مقطع

4 ملعقة كبيرة هريسة حارة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

- في وعاء كبير على نار هادئة، نضع الزيت حتى يسخن يقدح ثم نضيف إليه الكراث، ونقلبه حتى يذبل.

- نضيف الثوم، ونقلبه حتى يصفر ونضع الحمص المسلوق والباذنجان والفلفل الأحمر والأصفر، ونقلبهم حتى يتغير لون الخضروات.

- في وعاء آخر على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن، ثم نضع فيه أفخاذ الدجاج.

- نقلب أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعها جانبًا وفي نفس الوعاء، نضع السجق، ونقلبه لمدة 5 دقائق وحتى يتشوح ثم نرفعه.

- نضيف إلى وعاء الخضروات الهريسة الحارة والصلصة والشوربة ونتبلها بالملح والفلفل الاسود والبابريكا، ونقلبهم جيداً.

- نضيف إلى نفس الوعاء الدجاج والسجق، ونوزع الدجاج بين خليط الحمص بالهريسة ونغطي الوعاء بإحكام، ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة وحتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

