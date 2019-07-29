أسهل طريقة لتحضير السفنز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 11:22 صباحا

السفنز هو نوع من المعجنات الطرية المقلية اللذيذة، يشبه الفطائر ويضاف له العسل، وأحيانا يقلى معه البيض.

وهو معروف في ليبيا بهذا الاسم، لكنه في معظم الدول المغاربية يعرف بالإسفنج أو الخفاف.

المقادير والمكونات
4 أكواب دقيق
زيت
معلقة خميرة
ملح
كوبا ماء

طريقة التحضير
يعجن الدقيق بالماء ثم تضاف الخميرة والملح، ويوضع المزيج في مكان دافئ حتى التخمر.
تبلل اليد بالماء ثم يرقق العجين باليد ويشكل إلى قطع مناسبة.
توضع القطع بالمقلاة ويسكب عليها الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي، وتقلب من وجه لآخر.. ثم تقدم ساخنة وصحتين.

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