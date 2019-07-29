أسهل طريقة لتحضير السفنز

السفنز هو نوع من المعجنات الطرية المقلية اللذيذة، يشبه الفطائر ويضاف له العسل، وأحيانا يقلى معه البيض.

وهو معروف في ليبيا بهذا الاسم، لكنه في معظم الدول المغاربية يعرف بالإسفنج أو الخفاف.

المقادير والمكونات

4 أكواب دقيق

زيت

معلقة خميرة

ملح

كوبا ماء