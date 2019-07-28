طاجين الحوت بالخضار

عزيزتي نقدم إليكِ طريقة تحضير طاجين الحوت بالخضار من المطبخ الليبي، وهو لذيذ وصحي، لتعديه في منزلكِ وتقدميه لأسرتكِ.

المقادير:

سمكة كبيرة.

بطاطس مقطعة إلى دوائر .

فلفل أخضر مقطع إلى دوائر.

باذنجان.

جزر.

بصلة.

ثمرتان من شرائح الطماطم.

الكوسة.

ملعقتا معجون طماطم .

ثوم وكسبر ومعدنوس المفروم.

زيت الزيتون.

ملح.

بزار.

عصير ليمون.

فلفل أحمر.

كمون.

زنجبيل مطحون.

كراوية مطحونة.

الطريقة:

نفرش الطاجين بالخضار.

ندهن السمكة بعد تنظيفها وغسلها بجزء من البهارات وزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والكسبر ونتركها قليلاً لتتشرب الخلطة.

نضعها في الطاجن فوق الخضار الذي قمنا بوضعه في الطاجين سابقًا، ثم نقوم بخلط معجون الطماطم مع كوبي ماء ونسكبه على السمكة.

نضيف إليها البهارات والزيت ثم نغطي الطاجين بورق الألومنيوم ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه، ويقدم ساخنًا.. وصحتين.