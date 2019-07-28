طاجين الحوت بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 11:41 صباحا

عزيزتي نقدم إليكِ طريقة تحضير طاجين الحوت بالخضار من المطبخ الليبي، وهو لذيذ وصحي، لتعديه في منزلكِ وتقدميه لأسرتكِ.

المقادير:
سمكة كبيرة.
بطاطس مقطعة إلى دوائر .
فلفل أخضر مقطع إلى دوائر.
باذنجان.
جزر.
بصلة.
ثمرتان من شرائح الطماطم.
الكوسة.
ملعقتا معجون طماطم .
ثوم وكسبر ومعدنوس المفروم.
زيت الزيتون.
ملح.
بزار.
عصير ليمون.
فلفل أحمر.
كمون.
زنجبيل مطحون.
كراوية مطحونة.

الطريقة:
نفرش الطاجين بالخضار.
ندهن السمكة بعد تنظيفها وغسلها بجزء من البهارات وزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والكسبر ونتركها قليلاً لتتشرب الخلطة.
نضعها في الطاجن فوق الخضار الذي قمنا بوضعه في الطاجين سابقًا، ثم نقوم بخلط معجون الطماطم مع كوبي ماء ونسكبه على السمكة.
نضيف إليها البهارات والزيت ثم نغطي الطاجين بورق الألومنيوم ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه، ويقدم ساخنًا.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات وجود الحصى في الكلى