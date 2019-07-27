كيكة الأناناس

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة شهية من الاناناس والكراميل، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 ونصف كوب دقيق
4 بيض
3/4 كوب حليب
1 1/4 كوب سكر
2 ملعقة كبيرة حليب جاف
ملعقة كبيرة خل
3/4 كوب زيت
2 ملعقة صفير بيكينج باودر
ملعقة صغيرة فانيليا
مكونات طبقة الكراميل:
علبة أناناس أو أكثر حسب الحاجة
3/4 كوب سكر أسمر
3 ملعقة كبيرة زبدة
طريقة التحضير
- ابدئي بعمل الكراميل، قومي بوضع الزبدة والسكر على النار، واتركيهم حتى يذوب السكر تماماً.
- اسكبي الكراميل في قاع صينية الخبز ثم وزعي الأناناس فوق الكراميل.
- انخلي الدقيق والبيكينج باودر، وضعيهم جانباً.
- ضعي السكر والبيض والخل في وعاء، واخفقيهم جيداً حتى يتكاثف المزيج، ثم أضيفي الحليب الجاف والحليب السائل والزيت، وعاودي الخفق مجدداً.
- قومي بإضافة خليط الدقيق بشكل تدريجي، واخفقي حتى يتشكل لديكِ خليط ناعم ومتجانس.
- اسكبي خليط الكيك فوق الأناناس والكراميل وضعي الصينية في الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 30 - 40 دقيقة.
- أخرجي الكيكة من الفرن، اتركيها 5 دقائق، بعدها اقلبيها وقدميها بعد أن تبرد تماماً.