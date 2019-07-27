كيكة الأناناس

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة شهية من الاناناس والكراميل، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ونصف كوب دقيق

4 بيض

3/4 كوب حليب

1 1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة حليب جاف

ملعقة كبيرة خل

3/4 كوب زيت

2 ملعقة صفير بيكينج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

مكونات طبقة الكراميل:

علبة أناناس أو أكثر حسب الحاجة

3/4 كوب سكر أسمر

3 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير

- ابدئي بعمل الكراميل، قومي بوضع الزبدة والسكر على النار، واتركيهم حتى يذوب السكر تماماً.

- اسكبي الكراميل في قاع صينية الخبز ثم وزعي الأناناس فوق الكراميل.

- انخلي الدقيق والبيكينج باودر، وضعيهم جانباً.

- ضعي السكر والبيض والخل في وعاء، واخفقيهم جيداً حتى يتكاثف المزيج، ثم أضيفي الحليب الجاف والحليب السائل والزيت، وعاودي الخفق مجدداً.

- قومي بإضافة خليط الدقيق بشكل تدريجي، واخفقي حتى يتشكل لديكِ خليط ناعم ومتجانس.

- اسكبي خليط الكيك فوق الأناناس والكراميل وضعي الصينية في الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لحوالي 30 - 40 دقيقة.

- أخرجي الكيكة من الفرن، اتركيها 5 دقائق، بعدها اقلبيها وقدميها بعد أن تبرد تماماً.