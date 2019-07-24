حضري المكرونة بالبشاميل بدون فرن

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة ومختلفة لتحضير المكرونة بالبشاميل بدون فرن تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «مطبخ ليالينا».

المكونات

علبة مكرونة

مكعب مرق دجاج

حبة بصل مفروم ناعم

2 كوبان من الحليب

2 ملعقتان كبيرتان من الزبدة

2 ملعقتان كبيرتان من الدقيق

ملح (حسب الرغبة)

فلفل أسود (حسب الرغبة)​​​​​

طريقة التحضير

- اسلقي المكرونة حسب المعلومات المدونة عليها، ثم صفيها وضعي الدقيق والحليب ومكعب المرق في الخلاط، واخلطيها.

- ضعي الزبدة على النار، واتركيها حتى تذوب، ثم ضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح طريًا.

- ضيفي الخيط السائل والملح والفلفل الأسود، وقلبيه حتى يصبح البشاميل سميكًا وضعي المكرونة في أطباق التقديم، واسكبي فوقها صلصة البشاميل لتصبح جاهزة للتقديم.

