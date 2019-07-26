كباب الباذنجان والحلوم

نقدم لكِ طريقة تحضير كباب الباذنجان والحلوم من المطبخ السوري لتعديه في مطبخك بطريقة سهلة وسريعة وذلك بحسب موقع «فتافيت».

المكونات

كيلو غرام من لحم الضأن، مدهن قليلا مفروم كباب

6 حبات باذنجان أسود طويل

1/4 كوب صنوبر، مقلي

1/2 قالب من جبنة الحلوم الطازجة، مقطعة إلى شرائح

ملح

1/4 ملعقة صغيرة بهار الدقة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلبي

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

مقادير للتقلية

50 غرام دهن غنم، مذوب

4 حبات بصل أبيض، مقطع شرائح

2 حبة فلفل أخضر حلو، مقطع شرائح

2 حبة فلفل أحمر حلو مقطع شرائح

رشة ملح

رشة بهار دقة على الوجه