نقدم لكِ طريقة تحضير كباب الباذنجان والحلوم من المطبخ السوري لتعديه في مطبخك بطريقة سهلة وسريعة وذلك بحسب موقع «فتافيت».
المكونات
كيلو غرام من لحم الضأن، مدهن قليلا مفروم كباب
6 حبات باذنجان أسود طويل
1/4 كوب صنوبر، مقلي
1/2 قالب من جبنة الحلوم الطازجة، مقطعة إلى شرائح
ملح
1/4 ملعقة صغيرة بهار الدقة
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلبي
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
مقادير للتقلية
50 غرام دهن غنم، مذوب
4 حبات بصل أبيض، مقطع شرائح
2 حبة فلفل أخضر حلو، مقطع شرائح
2 حبة فلفل أحمر حلو مقطع شرائح
رشة ملح
رشة بهار دقة على الوجه
طريثة التحضير
- نذوب الدهن في مقلاة ليصبح لونها ذهبيا، ثم يضاف البصل والفلفل الأخضر والأحمر الحلو مع رشة ملح وبهار الدقة ويشوح حتى يذبل قليلاً.
- يغسل الباذنجان ويقطع إلى 5 قطع مع المحافظة على شكل حبة الباذنجان.
- نتبل الكباب بالملح وبهار الدقة، والفلفل الأحمر الحلبي، نقطع الكباب إلى كرات صغيرة وزن الواحدة نحو 35 غراما.
- تشك حبة باذنجان على السيخ ثم حبة كباب حتى يتشكل لدينا شكل حبة باذنجان كاملة.
- تشوى الأسياخ على الفحم حتى تنضج اللحمة تقريبا أكثر من 3/4 استواء.
- نضع الكباب في صينية مخصصة للفرن ثم نضع التقلية على الوجه مع القليل من الماء ونغلق الوجه بورق ألمنيوم ونضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 220 لمدة 10 دقائق في هذه الأثناء يشوى الحلوم على الفحم ويزين الطبق بالحلوم المشوي والصنوبر ويصبح جاهزا للتقديم.