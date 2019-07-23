كوردن بلو شهي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 11:37 صباحا

الكوردون بلو من الأطباق الإيطالية الشهية نقدِّم لكِ طريقة جديدة وسريعة لتحضيره تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 صدور دجاج مخلية.
ملح.
مستردة.
قطع بيف.
جبن.
بقسماط مطحون.
1/2 ملعقة زعتر.
2 كوب دقيق.
3 بيض.
بقدونس.
زيت للقلي.
خلة أسنان.

خطوات التحضير
- نحضر صدور الدجاج ونقوم بالطرق على كل قطعة بمطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة ولكن دون تمزيقها.
- نقوم بتتبيل صدور الدجاج بالتوابل والبيض ونقلبها حتى تتغطى من كل الجوانب، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتشرب صدور الدجاج التتبيلة.
- نفرد قطعة من صدور الدجاج وعليها شريحة من البيف، ثم نضع شريحة الجبن، نلف الشرائح على شكل رول، ثم نحكم إغلاقها بوضع خلة أسنان في الطرفين ولزيادة الإحكام من الممكن وضع خلة أسنان أخرى في المنتصف، ونكرر الخطوة حتى ننتهي من كل الكمية التي لدينا.
- نحضر ثلاثة أطباق، نضع في أول طبق البيض مع الملح والفلفل الأسود ونخفق حتى يتجانس الخليط، والطبق الآخر الدقيق، والطبق الأخير نضع البقسماط.
- نغمس قطع الكوردن بلو في الدقيق حتى تتغطى تمامًا من جميع الجوانب، ثم نغمسها بنفس الطريقة في خليط البيض، وأخيرًا نغمسها في البقسماط.
- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.
- نضع قطع الكوردن بلو في الزيت، ونقلبها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًّا.
- نرفع قطع الكوردن بلو من الزيت على مناديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهز للتقديم.
 

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