كوردن بلو شهي في خطوات بسيطة

الكوردون بلو من الأطباق الإيطالية الشهية نقدِّم لكِ طريقة جديدة وسريعة لتحضيره تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 صدور دجاج مخلية.

ملح.

مستردة.

قطع بيف.

جبن.

بقسماط مطحون.

1/2 ملعقة زعتر.

2 كوب دقيق.

3 بيض.

بقدونس.

زيت للقلي.

خلة أسنان.