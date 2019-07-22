باتون ساليه بالكمون

الباتون ساليه من المقبلات المالحة والمقرمشة الشهية، وعادة ما تقدم مع الشاي في الفطور، ويمكن إضافة نكهات لها مثل الكمون أو الجبن، نقدِّم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها مع الكمون، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 كوب دقيق أبيض.

كوب إلا ربع زبدة لينة.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة ملح.

للوجه:

بيضة كبيرة مخفوقة.

نصف كوب كمون صحيح.

ملعقة صغيرة حليب سائل.