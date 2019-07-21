حضري طاجين سردينة

من المطبخ الليبي، إليك طريقة تحضير طاجين سردينة، وفق وصفة كتاب «ماء وملح» لمحمد ونجاة المغيربي.

المكونات:

2 ثمرة بطاطا شرائح

1.5 كيلوغرام سردين

ثمرتان باذنجان شرائح

1 كوب زيت - ليمون شرائح

4 قرون فلفل أخضر

ثمرتان قريعة شرائح

كوبان عصير طماطم

1 ملعقة صغيرة كمون

3 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة معجون طماطم

فلفل أحمر - ملح - حبق

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

الطريقة:

نضع عصير الطماطم والزيت والتوابل والملح مع قليل من الحبق المفروم في طبق.

نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم نضيف السردين والخضراوات وتخلط جيدا.

يوضع ما سبق في طاجين ويزين بشرائح الليمون والفلفل الأخضر ونضعها في فرن.

بعد النضج يقدم في طبق مناسب ويقدم ليأكل ساخنا.