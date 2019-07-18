نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير لاتيه بارد في المنزل لمحبي المشروبات الباردة.
المكونات
- النسكافيه : نصف كوب
- ماء ساخن : نصف كوب
- حليب : 4 أكواب (بنكهة الشوكولاتة)
- ماء بارد : 2 كوبان (مثلجان)
- حليب مركز محلى : كوب ونصف
- مكعبات الثلج : حسب الرغبة
طريقة التحضير
1- ذوبي النسكافيه في الماء الساخن ثم اتركي المزيج جانبًا.
2- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي كلًا من الحليب، الماء والحليب المكثف المحلى.
3- ضيفي سائل القهوة ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.
4- وزعي سائل اللاتيه في كاسات التقديم بالتساوي.
5- أضيفي مكعبات الثلج إلى الكاسات ثم قدميه.