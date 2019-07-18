لاتيه بارد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 10:13 صباحا
طريقة تحضير لاتيه بارد في المنزل (أرشيفية:انترنت)

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير لاتيه بارد في المنزل لمحبي المشروبات الباردة.

المكونات 

- النسكافيه : نصف كوب 
- ماء ساخن : نصف كوب 
- حليب : 4 أكواب (بنكهة الشوكولاتة) 
- ماء بارد : 2 كوبان (مثلجان) 
- حليب مركز محلى : كوب ونصف 
- مكعبات الثلج : حسب الرغبة 

طريقة التحضير 

1- ذوبي النسكافيه في الماء الساخن ثم اتركي المزيج جانبًا.

2- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي كلًا من الحليب، الماء والحليب المكثف المحلى.

3- ضيفي سائل القهوة ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.

4- وزعي سائل اللاتيه في كاسات التقديم بالتساوي.

5- أضيفي مكعبات الثلج إلى الكاسات ثم قدميه.

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