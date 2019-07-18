لاتيه بارد

طريقة تحضير لاتيه بارد في المنزل (أرشيفية:انترنت)

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير لاتيه بارد في المنزل لمحبي المشروبات الباردة.

المكونات

- النسكافيه : نصف كوب

- ماء ساخن : نصف كوب

- حليب : 4 أكواب (بنكهة الشوكولاتة)

- ماء بارد : 2 كوبان (مثلجان)

- حليب مركز محلى : كوب ونصف

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

1- ذوبي النسكافيه في الماء الساخن ثم اتركي المزيج جانبًا.



2- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي كلًا من الحليب، الماء والحليب المكثف المحلى.



3- ضيفي سائل القهوة ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس.



4- وزعي سائل اللاتيه في كاسات التقديم بالتساوي.



5- أضيفي مكعبات الثلج إلى الكاسات ثم قدميه.