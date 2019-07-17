كبدة بالبصل والفلفل الملون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 04:06 مساء

الكبدة من اللحوم الغنية بالبروتين والحديد والفيتامينات، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير الكبدة مع البصل والفلفل الألوان تعمليه معنا وحضريه بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو كبدة مقطعة إلى قطع متوسطة
بصل مقطع مكعبات
فلفل ألوان مقطع مكعبات
ملعقتان من ثوم مفروم
3 ملاعق بردقوش مطحون
ربع كوب عصير ليمون
4 ملاعق زيت نباتي
ملعقة فلفل أسود مطحون
ذرة ملح

طريقة التحضير
- ضيفي البصل والثوم والفلفل في طنجرة بها زيت وامزجيها جيدًا.
- ضيفي الكبدة والملح والفلفل والبردقوش وعصير الليمون وقومي بالتقليب لمدة 3 دقائق.
- استمري في التقليب واتركي الكبدة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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