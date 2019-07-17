كبدة بالبصل والفلفل الملون

الكبدة من اللحوم الغنية بالبروتين والحديد والفيتامينات، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير الكبدة مع البصل والفلفل الألوان تعمليه معنا وحضريه بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو كبدة مقطعة إلى قطع متوسطة

بصل مقطع مكعبات

فلفل ألوان مقطع مكعبات

ملعقتان من ثوم مفروم

3 ملاعق بردقوش مطحون

ربع كوب عصير ليمون

4 ملاعق زيت نباتي

ملعقة فلفل أسود مطحون

ذرة ملح