طاجين لحم مغربي

المطبخ المغربي غني بأشهى المأكولات وأطيبها نقدم إليكِ منه اليوم طاجين اللحم بالطماطم تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

1/2 كيلو لحم بقري

حبة بصلة

7 حبات طماطم

كوب فلفل أحمر شرائح

ملعقة كبيرة بهارات اللحم

ربع ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل

3 ملاعق كبيرة زيت