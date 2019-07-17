حضري رقائق البيك رولز بنفسك

رقائق البيك رولز من المخبوزات الخفيفة، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرة في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 خبز فينو شرائح رقيقة

1/4 كوب كبير زيت

ملعقة صغيرة خل

ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة ملح

جبن شيدر مبشور