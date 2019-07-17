حضري رقائق البيك رولز بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 11:10 صباحا

رقائق البيك رولز من المخبوزات الخفيفة، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرة في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 خبز فينو شرائح رقيقة
1/4 كوب كبير زيت
ملعقة صغيرة خل
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة صغيرة ملح
جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتوضع ورقة زبدة في صينية فرن.
- في بولة صغيرة الحجم يخلط كل من الزيت والخل والملح والثوم البودرة والجبن الشيدر المبشورة جيدًا.
- تغمس شرائح الفينو في مزيج الجبن حتى تغطى بالكامل ثم توضع في الصينية.
- توضع الصينية في الفرن لمدة من 7-10 دقائق حتى تتحمص ويترك البيك رولز حتى يبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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