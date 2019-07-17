حضري رقائق البيك رولز بنفسك

رقائق البيك رولز من المخبوزات الخفيفة، التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرة في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
3 خبز فينو شرائح رقيقة
1/4 كوب كبير زيت
ملعقة صغيرة خل
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة صغيرة ملح
جبن شيدر مبشور
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتوضع ورقة زبدة في صينية فرن.
- في بولة صغيرة الحجم يخلط كل من الزيت والخل والملح والثوم البودرة والجبن الشيدر المبشورة جيدًا.
- تغمس شرائح الفينو في مزيج الجبن حتى تغطى بالكامل ثم توضع في الصينية.
- توضع الصينية في الفرن لمدة من 7-10 دقائق حتى تتحمص ويترك البيك رولز حتى يبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.