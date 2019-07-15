دجاج هندي بالزبد

يشتهر المطبخ الهندي بأطيب المأكولات واشهاها لذلك نقدم إليكِ طريقة الدجاج بالزبد تعرفي معنا عليها وأعديها في مطبخك دون عناء وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكوّنات

450 غرام صدر دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة

5 فصوص ثوم

زنجبيل طازج

لبن زبادي

زيت نباتي ملعقة كبيرة

ملح

زعفران

600 غرام طماطم معلبة

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم

4 ملاعق كبيرة زبدة

6 حبات حبهان أخضر

قرفة

قرنفل حب

فلفل حار أحمر مقطع الى شرائح

كريمة طبخ ثلث كوب

كزبرة طازجة ربع كوب

ملح

طريقة التحضير

- ابشري الزنجبيل مع الثوم وفي وعاء صغير، اخلطي اللبن الزبادي مع الزيت النباتي، ملعقة صغيرة من الملح، الزعفران وملعقتين صغيرتين من مزيج الزنجبيل والثوم (احتفظي بالباقي).

- ضعي الدجاج في كيس بلاستيكي واسكبي فوقه الصلصة.

- افركي الدجاج بالصلصة بواسطة الكيس ثم أخرجي الهواء منه وأغلقيه أنقعي الدجاج لحوالي 4 ساعات أو لليلة كاملة في الثلاجة.