بقلاوة حارة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير البقلاوة الحارة من المطبخ الليبي وحضِّريها في منزلكِ بسهولة وفي خطوات بسيطة وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

العجينة

كوب زيت

كوب زبد

كوب حليب

ملعقة خميرة فورية ودقيق

للحشو

صلصة حمراء أو هريسة

بطاطا مقلية تكون دوائر

باذنجان مقلي دوائر

كوسا مقلية دوائر

لحم مفروم

بصل

فلفل أسود

ملح

جبنه شرائح.

طريقة التحضير

- اخلطي جميع مكونات العجينة مع بعضها ثم اسكبي الدقيق إلى أن تتماسك العجينة مثل عجينة البيتزا

وتتركيها تخمر إلى أن تحضري الحشوة.

- نقسم العجينة إلى قسمين، ثم يُفرد نصفها في طاجين ليس بالضرورة أن يكون مدهونًا وتفرد جيدًا ثم نرفع أطرافها، ثم تدهنيها بالصلصة أو الهريسة، ومن ثم تضعي طبقة المفروم، ثم طبقة البطاطس المقلية وبعدها الباذنجان وتقسم بشكل جيد لا يترك فراغات ثم نضع الكوسا وبين كل طبقة والثانية نسكب فوقها بيضة مضروبة حتى تثبت وتلصق طبقات الحشوة.

- نضيف الجبنة الشرائح وأخيرًا نأخذ نصف العجينة الآخر ونفرده على الحشوة، ونبدأ في تقسميها بسكين وقصها على شكل البقلاوة وتضعين على كل قطعة شريحة زيتونة، وبعدها تدخلينها الفرن وتُحمَّر على نار هادئة حتى يتغير لونها للون «الذهبي» ونخرجها ونركها تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.

