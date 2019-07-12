سمك فيليه بالمايونيز

للسمك الفيليه طرق عديدة للتحضير نقدم إليكِ اليوم أسهلها عن طريق إضافة البابريكا والمايونيز تعرفي معنا على طريقة تحضيرها لتعديها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب ونصف بقسماط مطحون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

1/8 ملعقة صغيرة زعتر مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

1/3 كوب مستردة

1/3 كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة زيت

6 قطع سمك فيليه

خطوات التحضير

- في بولة متوسطة الحجم إخلطي البقسماط المطحون والملح والبابريكا والزعتر والفلفل والبقدونس جيدا.

- في بولة أخرى قومي بخلط المستردة والمايونيز جيدًا.

- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي الفيليه في مزيج المستردة ثم ضعيه في مزيج البقسماط.

- ضعي السمك في الزيت الساخن ليتحمر لمدة 4 دقائق لكل وجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

