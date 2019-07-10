جلاش بالبسطرمة والجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 11:17 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية وهي الجلاش بالبسطرمة والجبن لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
لفه جلاش
سمن أو زبد سايح
فلفل أخضر رومى قطع صغيرة
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا
بسطرمة قطع صغيرة
بيضة
نصف كوب لبن
فلفل أسود
ملح

خطوات التحضير
- ادهنى ورقة جلاش بالسمنة السايحة ثم اخلطي الجبنة الرومي المبشورة مع الفلفل الرومي والجبنة الموتزاريلا والبسطرمة والقليل من الملح.
- ضعي الحشوة على ورقة الجلاش ولفيها أصابع ورصي أصابع الجلاش في بايركس مدهون زيت.
- اخفقي البيض مع اللبن والقليل من الفلفل الأسود وضيفيه للجلاش وأدخلي الجلاش الفرن حتى تمام النضج.
 

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