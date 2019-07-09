ستيك دجاج بالمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 02:45 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك الدجاج الشهي بالمشروم ، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة وسريعة من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات
ستيك الدجاج بصلصة الفطر
4 قطع صدر دجاج
200 غرام فطر مقطع
200 غرام كريمة
2 ملعقتان كبيرتان زبدة
2 فصان من ثوم مهروس
ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقتان كبيرتان من خردل
ريحان وكمون

طريقة التحضير
- ضعي الزبدة والثوم على النار، وقلبي حتى تفوح رائحتها وضيفي الفطر، والكمون والريحان، والخردل والكريمة وقلبي، ثم اتركيها على النار حتى تتسبك.
- ضعي الزيت في مقلاة أخرى، وأضيفي صدور الدجاج، واتركيها لتنضج.
- بعد أن ينضج الدجاج، أضيفيه إلى الكريمة، واتركيه على النار قليلاً، حتى يصبح جاهزًا للتقديم.
 

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