حساء الخضار بالكريمة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حساء الخضار المغذية مع الكريمة وحضِّريها لعائلتكِ في خطوات بسيطة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ثلاث حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

400 غرام جزر مكعبات.

أربعة عروق كراث.

250 غرام فاصوليا خضراء.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ربع كوب كريمة طبخ.

بصلة مفرومة.

ثلاثة فصوص ثوم مهروسة.

ثلاثة أكواب مرق دجاج.

زعتر وورق غار وتوابل وملح وفلفل - حسب الرغبة

طريقة التحضير

- سخني الزيت في قدرٍ على النار ثم أضيفي الجزر والكراث والفاصوليا والبصل والملح وقلبي المكونات عشر دقائق حتى تلين.

- أضيفي البطاطس والثوم واطهي المكونات خمس دقائق إضافية.

- أضيفي مرق الدجاج وأوراق الغار والزعتر إلى القدر.

- اغلي المكونات على نار هادئة 15 دقيقة.

- ارفعي القدر عن النار، أخرجي ورق الغار وضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا.

- أضيفي الكريمة والفلفل واخلطي المكونات نحو دقيقتين إضافيتين وضعيها في طبق التقديم.

