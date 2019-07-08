بامية باللحم

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير طبق البامية مع مكعبات اللحم لتعديه على مائدتكِ بنفسكِ وتقدميه مع الأرز الأبيض، تعَّرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

400 غرام لحم مقطع إلى مكّعبات.

نصف كيلوغرام بامية طازجة.

ستة فصوص ثوم مهروسة.

ثلاث ملاعق كبيرة رب بندورة.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض.

ملعقتان كبيرتان كزبرة طازجة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

طريقة التحضير

- اغسلي البامية وضعيها مع الزيت في المقلاة واقليها على نار هادئة إلى أن تحمّر بشكل قليل .

- اسلقي اللحم في وعاء لنصف ساعة من الوقت، وأضيفي إليها البامية.

- أضيفي رب البندورة ودعي المزيج يغلي لنصف ساعة على نار خفيفة .ثمّ أضيفي الليمون والثوم والكزبرة واتركي المزيج يغلي لمدّة خمس دقائق من الوقت ويصبح جاهزًا للتقديم.

