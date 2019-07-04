برجر بالفطر والجبن على طريقة المطاعم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 09:26 صباحا
برجر بالفطر والجبن على طريقة المطاعم (ارشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير البرجر والجبن على طريقة المطاعم المحترفة 

 المكونات
- زيت الزيتون : 4 ملاعق صغيرة 
- الفطر : كوب (مقطع) 
- الثوم : 4 فصوص (مفروم شرائح) 
- ملح : ثلث الملعقة الصغيرة 
- لحم العجل : 500 غرام (مفروم) 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- الصويا صوص : ملعقة كبيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- الجبنة السويسرية : 4 شرائح 
- خبز البرغر : 4 أرغفة 
- الماسترد : ملعقتان صغيرتان 
- خس : 4 أوراق

طريقة التحضير

1. سخني شواية الفرن.

2. سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار المتوسطة ثم أضيفي المشروم المقطع والثوم والملح واتركيه حتى يصبح المشروم طريًا ثم ضعيه جانبًا واتركيه ليبرد.

3. اخلطي اللحم مع البصل والصويا صوص والفلفل الأسود والمشروم المطهو.

4. اصنعي من خليط اللحم دوائر متوسطة السماكة لتشكيل البرغر ثم ضعيها على شواية الفرن حتى تنضج من الجهتين.

5. ادهني الخبز بالماسترد ثم ضعي البرغر وفوقه الجبن السويسري وهو ساخن.

6. وزعي الخس فوقه وقدميه إلى جانب البطاطس المقلية أو السلطة. 

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