بالفيديو: مربى الجزر

نقدم لك بالفيديو طريقة تحضير مربى الجزر الشهية والمغذية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات

كيلو جزر

4 أكواب مياه

نصف كيلو سكر

عصير ليمون

أعواد قرفة

طريقة التحضير

- في البداية تقومين بغسل الجزر جيدًا، وتقومين بتقشيره، ثم تقطيعه إلى حلقات نصفية صغيرة، وتقومين بغسله جيدًا.

- في وعاء طهي كبير، تقومين بوضع 4 أكواب من المياه مع كمية الجزر المقطع، وتتركينه حتى يتم سلقه على نار هادئة.

- بعد سلق الجزر، تقومين بتصفيته، ووضعه في الخلاط الكهربائي حتى يمتزج جيدًا، ويتم هرس الجزر ويصبح قوامه متماسكًا.

- تضعين الجزر في وعاء الطهي مرة أخرى، وتقومين بإضافة نصف كيلو من السكر إليه وتمزجيها جيدًا، وتتركيه يغلي على نار هادئة، مع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- بعد غليان المكونات جيدًا، تطفئين النار، وتضيفين للجزر أعوادًا من القرفة أو القرنفل لتمنحيها مذاقًا قويًا.

- تتركين بعدها المزيج حتى يهدأ، ثم تضعينه في برطمانات نظيفة وجافة من الزجاج، وتتركينه في الخارج، أو تقومين بوضعه في الثلاجة حسب درجة الحرارة.