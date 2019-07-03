بالفيديو: مربى الجزر

نقدم لك بالفيديو طريقة تحضير مربى الجزر الشهية والمغذية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».
المكونات
كيلو جزر
4 أكواب مياه
نصف كيلو سكر
عصير ليمون
أعواد قرفة
طريقة التحضير
- في البداية تقومين بغسل الجزر جيدًا، وتقومين بتقشيره، ثم تقطيعه إلى حلقات نصفية صغيرة، وتقومين بغسله جيدًا.
- في وعاء طهي كبير، تقومين بوضع 4 أكواب من المياه مع كمية الجزر المقطع، وتتركينه حتى يتم سلقه على نار هادئة.
- بعد سلق الجزر، تقومين بتصفيته، ووضعه في الخلاط الكهربائي حتى يمتزج جيدًا، ويتم هرس الجزر ويصبح قوامه متماسكًا.
- تضعين الجزر في وعاء الطهي مرة أخرى، وتقومين بإضافة نصف كيلو من السكر إليه وتمزجيها جيدًا، وتتركيه يغلي على نار هادئة، مع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- بعد غليان المكونات جيدًا، تطفئين النار، وتضيفين للجزر أعوادًا من القرفة أو القرنفل لتمنحيها مذاقًا قويًا.
- تتركين بعدها المزيج حتى يهدأ، ثم تضعينه في برطمانات نظيفة وجافة من الزجاج، وتتركينه في الخارج، أو تقومين بوضعه في الثلاجة حسب درجة الحرارة.