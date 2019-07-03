بالفيديو: مربى الجزر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 11:05 صباحا

نقدم لك بالفيديو طريقة تحضير مربى الجزر الشهية والمغذية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات
كيلو جزر
4 أكواب مياه
نصف كيلو سكر
عصير ليمون
أعواد قرفة

طريقة التحضير
- في البداية تقومين بغسل الجزر جيدًا، وتقومين بتقشيره، ثم تقطيعه إلى حلقات نصفية صغيرة، وتقومين بغسله جيدًا.
- في وعاء طهي كبير، تقومين بوضع 4 أكواب من المياه مع كمية الجزر المقطع، وتتركينه حتى يتم سلقه على نار هادئة.
- بعد سلق الجزر، تقومين بتصفيته، ووضعه في الخلاط الكهربائي حتى يمتزج جيدًا، ويتم هرس الجزر ويصبح قوامه متماسكًا.
- تضعين الجزر في وعاء الطهي مرة أخرى، وتقومين بإضافة نصف كيلو من السكر إليه وتمزجيها جيدًا، وتتركيه يغلي على نار هادئة، مع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- بعد غليان المكونات جيدًا، تطفئين النار، وتضيفين للجزر أعوادًا من القرفة أو القرنفل لتمنحيها مذاقًا قويًا.
- تتركين بعدها المزيج حتى يهدأ، ثم تضعينه في برطمانات نظيفة وجافة من الزجاج، وتتركينه في الخارج، أو تقومين بوضعه في الثلاجة حسب درجة الحرارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
حكومة هونغ كونغ تندد بالعنف والصين تطالب بملاحقات جنائية بعد اقتحام البرلمان
دولى
كاركاتير خيري - صفقة القرن!
كاريكاتير
في مؤتمر تأسيس الهيئة البرقاوية.. الكزة يدعو إلى مصالحة وتوزيع عادل للثروة
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الشاعر الجيلاني طريبشان
ثقافة وفن
إيفانكا ترامب عرضة للسخرية عبر وسائل التواصل بسبب حضورها الدائم إلى جانب الرئيس
دولى
ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تساقط شعرك يخفي مشكلات صحية خطيرة