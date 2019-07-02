مطبق اللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 01:15 مساء

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير مطبق اللحم الشهي لتتعلميه معنا وتعديه بنفسك وتستمتعي بمذاقه بنفسك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
3 أكواب دقيق
كوب ماء دافئ للعجن
1/2 كوب حليب دافئ
بيضة كبيرة
رشة ملح
1/4 كوب زيت
للحشو
3 بيضات
500 غرام لحم مفروم
بصلة متوسطة مفرية
2 ملعقة زيت نباتي
3 حبات طماطم مكعبات صغيرة
1/2 كوب كراث مقطع
ملعقة صغيرة ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بهارات
كوب جبنة موزاريلا

طريقة التحضير
- اخلطي مقادير العجينة واعجني باليد جيدًا ثم غطيها لترتاح 30 دقبقة.
- في طاسة للقلي غير لاصقة ضعي البصل والزيت وقلبي حتى يذبل ثم أضيفي اللحم المفروم وحركي 10 دقائق.
- عندما يبدأ اللحم المفروم في النضج أضيفي مكعبات الطماطم والملح والفلفل والبهارات ثم البيض وقلبي حتى ينضج البيض ثم أضيفي الجبنة الموتزاريللا للحشوة وقلبي.
- افردي العجينة بالنشابة على سطح مدهون زيت خفيف واجعليها طبقة رقيقة على شكل مستطيل.
- ضعي الحشوة بالمنتصف بملعقة كبيرة واجمعي جوانب العجين حتى تصبح كالظرف المربع.
- ادهني الوجه بفرشاة بالزيت أو بيضة مخفوقة مع ملعقتي حليب ورصي في صاج مدهون وضعيها بالفرن الساخن على 180 مئوية حوالي 20 دقيقة حتى يحمر الوجه.
- يمكنك وضعها فوق صاج مدهون زيت وضعي الصاج فوق الموقد ليتحمر وحدات المطبق من الجانبين وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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