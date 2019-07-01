حساء الدشيشة

نقدم إليك اليوم طريقة لتحضير حساء الدشيشة الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكوّنات

ستّ ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

بصلة صفراء متوسّطة الحجم، مقشورة ومفرومة فرمًا ناعمًا.

ثلاثمئة وخمسون غرامًا من لحم الضأن المقطّع إلى مربّعات صغيرة.

حبّتان من الثوم المبشور ناعمًا.

ساق من الكرفس النحيف مع الأوراق، مقطّع إلى شرائح رفيعة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الكايين (الفلفل الأحمر الحار). أربع ملاعق صغيرة من معجون الطماطم المكثّف.

مئتا غرام من الشعير المكسّر، المنقوع في الماء مدّة ربع ساعة.

نصف كوب من الحمّص، المنقوع مدّة ليلة كاملة.

حبّتان من الطماطم المقشّرة والمفرومة فرمًا ناعمًا.

ملح -حسب الرغبة-.

أوراق من البقدونس، مفرومة خشنًا. لتر ونصف من الماء.

ملعقتان صغيرتان من النعناع اليابس.

حبّة ليمون مقطّعة إلى أرباع.

طريقة التحضير

- نسخّن زيت الزيتون في وعاءٍ مجوّف، نقلي البصل حتّى يصبح طريًّا مدّة خمس دقائق، ثمّ نضيف لحم الضأن، ونستمرّ بالقلي حتّى يصبح لون اللحم محمرًّا من جميع الجهات، نضيف الثوم، والبهارات المشكّلة، والكرفس، ومعجون الطماطم، ثمّ نحرّك المكوّنات بضع دقائق حتّى تغلّف اللحم بالتساوي، وحتّى تفوح منه رائحة البهارات.

- نضيف الطماطم، والحمّص، ونُحرّك المكوّنات معًا، ثمّ نضيف الماء، نضع الغطاء، ونغلي المكوّنات على نارٍ خفيفة، ونتركها لتُطبخ حتّى يصبح اللحم طريًّا عند غرزه بالشوكة، ثم نضيف الشعير المكسّر، ونتركه يطبخ مدّة عشرين دقيقة إضافيّة، حتّى يطرى الشعير، ويصبح الحساء كريميًا وكثيفًا، نزين الطبق بالبقدونس، والنعناع قبل التقديم.

