تعرفي معنا على أسهل طريقة لعمل معكرونة بالدجاج وصوص البيستو وجبة شهية ولذيذة، وفق «شملولة».
المقادير
نصف كيلو معكرونة
1/4 كيلو صدور دجاج
جبنة الموتزاريلا
1/2 كوب حليب
1/4 كوب
بيستو صوص
1 معلقة صغيرة ملح
زبدة
خطوات التحضير
احضري اناء واسع سخني حوالي 4 كوب من الماء، ضعي 1ملعقة كبيرة ملح،1 ملعقة كبيرة زيت اتركيه على نار حتى يغلي ثم اضيفي المعكرونة قلبي اتركيها حتى تنضج،صفي المعكرونة.
لتحضير الصوص ضعي الريحان، الكاجو، ضعي حوالي 2 ملعقة كبيرة من البارميزان شغلي الخلاط لينعم اضيفي الزيت بالتدريج على شكل خيط مع استمرار التشغيل حتى تحصلي على صلصة كثيفة.
وفي مقلاة سخني 3 ملعقة كبيرة زيت ضعي الدجاج، الملح، الفلفل، قلبي على نار متوسطة 10 دقائق لينضج.
اضيفي الصلصة الى الدجاج قلبي اتركيها لمدة 2 دقيقة، صفي المعكرونة من الماء اضيفيها الى خليط الدجاج.
ضعي المعكرونة في طبق التقديم وانثري الجبن وبعض حبات الصنوبر.. وصحتين.