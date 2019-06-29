معكرونة بالدجاج وصوص البيستو

تعرفي معنا على أسهل طريقة لعمل معكرونة بالدجاج وصوص البيستو وجبة شهية ولذيذة، وفق «شملولة».

المقادير

نصف كيلو معكرونة

1/4 كيلو صدور دجاج

جبنة الموتزاريلا

1/2 كوب حليب

1/4 كوب

بيستو صوص

1 معلقة صغيرة ملح

زبدة