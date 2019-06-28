دجاج صيني بالصويا صوص

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 02:00 مساء

لمحبي الأكلات الصينية نقدم إليكِ طريقة تحضير الدجاج بالصويا صوص سويت آند ساور (الحلو والحامض) في خطوات سهلة وسريعة تعلميه معنا وفقًا لموقع «الموضوع».

المكونات
كيلوغرام من صدور الدجاج
كوب فلفل مُلوّن مُقطّع
نصف كوب بصل مُقطّع
كوب صويا صوص
نصف كوب كاتشب
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة سكر
كوب زيت نباتي
ملعقة كبيرة نشا

طريقة التحضير
- نُقطّع صدور الدجاج إلى قطعٍ متساوية ونجفّفها بمناديل المطبخ ثمّ نغطّيها بالنشا. نضع في وعاء مقدار الصويا والسكّر والخل الأبيض والكاتشب.
- نقلي صدور الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي الفاتح. نضع القليل من الزيت في وعاء، ونضيف البصل مع التقليب، ثمّ نضيف الدجاج والفلفل مع التحريك على نار عالية، ثمّ نضيف مزيج الصويا والكاتشب مع التحريك، ونترك المزيج خمس دقائق ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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