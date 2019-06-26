حضري العزيزية في خطوات بسيطة

حلوى العزيزية من الحلويات الشرقية الشهيرة والشهية سهلة التحضير، نقدِّم إليكِ في خطوات بسيطة طريقة تحضيرها ، تعلميها معنا وأعديها في منزلكِ بسهولة وفقًا لموقع «محشي دوت كوم».

المكونات

خمسة أكواب حليب كامل الدسم.

أربع بيضات.

ملعقتان كبيرتان زبد.

كوبا سكر.

معلقة صغيرة فانيليا.

450 غرام مكرونة سباجتي (مسلوقة).

كوب نشا.

كوب مكسرات.

طريقة التحضير

- نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها وجوانبها بالسمن.

- نضع في الخلاط المكرونة المسلوقة مع اللبن والبيض والفانيليا والسكر ونضربها جيدًا ثم نصبها في الصينية.

- في طبق جانبي نقوم بإذابة النشا في قليل من الماء ونضعها في الصينية مع الخليط ونقلبها جيدًا.

- توضع الصينية في الفرن حتى يتغيَّر وجهها للون الأحمر وحتى تنضج تمامًا، ثم تخرَج وتزيَّن بالمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.

