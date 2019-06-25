لحم بالعجين على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 03:34 مساء

يشتهر المطبخ التركي بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نُقدِّم لكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير فخارة اللحم بالعجين، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو كباب حلة.
بصلة حمراء.
3 فصوص ثوم.
2 ثمرة فلفل ألوان.
2 ملعقة زبد.
ملعقة بهارات.
1/4 ملعقة فلفل أسود.
ملعقة زعتر.
بصلة صغيرة.
2 ملعقة معجون طماطم.
كوب مرقة.
عجينة جاهزة.
بيضة.
حبة البركة.

خطوات التحضير
- قومي بتقطيع البصل والثوم والفلفل الألوان للتجهيز.
- ضعي إناء على النار به الزبد، وعندما يسخن نضع مكبات اللحم، ثم اضيفي البهارات والفلفل والزعتر والبصل ومعجون الطماطم والفلفل الرومي ونتبل الخليط بالملح، ثم نضيف المرقة وأول ما يغلي الخليط قومي بوضعه في الطاحن ونغطيها.
- نغطي الطاجن بالعجين ونغرز الشوكة على الأطراف وندهن الوجه بصفار البيض وعليه ملح وفلفل أسود ونرش الوجه بحبة البركة، وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يحمر العجين ثم يفتح العجين ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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