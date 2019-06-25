لحم بالعجين على الطريقة التركية

يشتهر المطبخ التركي بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نُقدِّم لكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير فخارة اللحم بالعجين، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو كباب حلة.

بصلة حمراء.

3 فصوص ثوم.

2 ثمرة فلفل ألوان.

2 ملعقة زبد.

ملعقة بهارات.

1/4 ملعقة فلفل أسود.

ملعقة زعتر.

بصلة صغيرة.

2 ملعقة معجون طماطم.

كوب مرقة.

عجينة جاهزة.

بيضة.

حبة البركة.