كبة لبنية من المطبخ السوري

الكبة اللبنية إحدى المأكولات السورية، وهي عبارة عن خليط من اللحم بالبرغل محشو باللحمة المفرومة، وتوضع في الحليب وتقدم مع الصنوبر المقلي، تعرَّفي على الخطوات معنا وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
نصف كيلو لحمة مفروم.
كيلو برغل.
بصلة كبيرة مفرومة.
معلقة كبيرة بردقوش.
ملح.
فلفل أسود.
كمون.
ماء مغلي.
الحشو:
نصف كيلو لحم مفروم.
بصلة كبيرة مفرومة.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات.
زيت.
خليط اللبن:
2 لتر حليب.
بيضة.
4 معلقة كبيرة نشا.
خطوات التحضير
- ينقع البرغل في الماء لمدة 10 دقائق، ثم يصفى، ويوضع جانبًا.
- يوضع البرغل واللحم والبصل في المفرمة، ويفرم جيدًا حتى ينعم ويتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون، ويفرم مرة أخرى.
- يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن، ثم يضاف إليه اللحم.
- يقلب اللحم المفروم حتى يتغير لونه، ثم يضاف إليه البصل، ويقلب حتى يذبل.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ويقلب جيدًا ويؤخذ مقدار بيضة من خليط البرغل، ويوضع فيه مقدار معلقة من خليط البصل، ويغلق عليه جيدًا بشكل بيضاوي.
- تكرر العملية حتى انتهاء الكمية ويوضع الماء المغلي في وعاء على النار، وتوضع فيه الكبة لمدة 10 دقائق.
- تذاب النشا في الحليب، ويضاف إليهم البيضة، وتخفق جيدًا.
- يوضع الخليط على النار، ويقلب جيدًا حتى يثقل.
- ترفع الكبة من الماء المغلي، وتوضع في خليط الحليب وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.