كبة لبنية من المطبخ السوري

الكبة اللبنية إحدى المأكولات السورية، وهي عبارة عن خليط من اللحم بالبرغل محشو باللحمة المفرومة، وتوضع في الحليب وتقدم مع الصنوبر المقلي، تعرَّفي على الخطوات معنا وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو لحمة مفروم.

كيلو برغل.

بصلة كبيرة مفرومة.

معلقة كبيرة بردقوش.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

ماء مغلي.

الحشو:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

زيت.

خليط اللبن:

2 لتر حليب.

بيضة.

4 معلقة كبيرة نشا.