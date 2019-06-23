مافن جبن والديك الرومي

تعرفي معنا على طريقة تحضير المافن الشهي مع الجبن والديك الرومي والبازلاء لتعديه في مطبخك على الفطور وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب من الدقيق

كوب من دقيق الذرة الأصفر

ملعقة من السكر

2 ملعقة صغيرة من البكينغ باودر

1/2 ملعقة صغيرة من البكينغ صودا

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

كوب من الحليب

2 حبة من البيض

1/3 كوب من زيت الذرة

كوب من الديك الرومي مقطع إلى مكعبات صغيرة

1/2 كوب من جبن الشيدرمبشور

1/4 كوب من البصل الأخضرمقطع إلى قطع صغيرة 1/2 كوب من البازلاء الخضراء المعلبة مغسولة ومصفاة