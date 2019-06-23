مافن جبن والديك الرومي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 02:43 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير المافن الشهي مع الجبن والديك الرومي والبازلاء لتعديه في مطبخك على الفطور وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب من الدقيق
كوب من دقيق الذرة الأصفر
ملعقة من السكر
2 ملعقة صغيرة من البكينغ باودر
1/2 ملعقة صغيرة من البكينغ صودا
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
كوب من الحليب
2 حبة من البيض
1/3 كوب من زيت الذرة
كوب من الديك الرومي مقطع إلى مكعبات صغيرة
1/2 كوب من جبن الشيدرمبشور
1/4 كوب من البصل الأخضرمقطع إلى قطع صغيرة 1/2 كوب من البازلاء الخضراء المعلبة مغسولة ومصفاة

طريقة التحضير
- تُخلط‭ ‬المكونات‭ ‬الجافة‭ ‬والرطبة‭ ‬معًا‭.‬
ويضاف‭ ‬الديك‭ ‬الرومي‭ ‬والبازلاء‭ ‬والجبن‭ ‬والبصل‭ ‬الأخضر‭ ‬ويُقلب‭ ‬الخليط‭.‬
- يُغرف‭ ‬العجين‭ ‬في‭ ‬أكواب‭ ‬المافن‭ ‬ويُملأ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الكوب‭.‬
- يُخبز‭ ‬المافن‭ ‬في‭ ‬الفرن‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬180‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬تقريبًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يُحمر‭ ‬وجه‭ ‬المافن‭ ‬قليلاً ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019