جمبري بالفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 10:02 صباحا

الجمبري من المأكولات البحرية الشهية والغنية بالبروتين والفسفور نقدم لكِ اليوم طريقة تحضيره بالفلفل الحار لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
ملعقة كبيرة زيت زيتون
3/4 كيلو جمبري
ثمرة فلفل أحمر شرائح
ثمرة فلفل أصفر شرائح
ثمرة بصل شرائح
قرن فلفل حار ، حلقات
توابل حسب الرغبة

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 230 درجة مئوية في بولة متوسطة الحجم اخلطي الزيت والتوابل جيدًا.
- ضيفي الجمبري إلى التوابل والزيت وقلبيه برفق حتى يختلط بهما ثم ضعيه في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.
- ضعي الفلفل الأحمر والأصفر والبصل والهالبينو على الجمبري وقلبي المزيج برفق ثم افرديه في الصينية.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 8-10 دقائق وضعي الجمبري تحت الشواية لمدة 2-3 دقائق ويصبح جاهزًا للتقديم.

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