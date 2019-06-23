جمبري بالفلفل الحار

الجمبري من المأكولات البحرية الشهية والغنية بالبروتين والفسفور نقدم لكِ اليوم طريقة تحضيره بالفلفل الحار لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

3/4 كيلو جمبري

ثمرة فلفل أحمر شرائح

ثمرة فلفل أصفر شرائح

ثمرة بصل شرائح

قرن فلفل حار ، حلقات

توابل حسب الرغبة