حضري دنش بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 04:02 مساء

إليكِ طريقة تحضير الدنش بالعسل، وهو من المعجنات الخفيفة والسهلة التحضير، ويمكنكِ تناولها كوجبة إفطار مع الشاي، وفق «شملولة».

المكونات
2.5 كوب كبير دقيق
نصف كوب كبير سكر.
100 غرام زبد سائل.
ملعقة كبيرة لبن بودرة.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
2.5 ملعقة صغيرة خميرة.
ربع كوب كبير ماء دافئ.
نصف كوب كبير لبن سائل دافئ.

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والسكر واللبن البودرة والخميرة ويقلب المزيج جيدًا.
- يضاف الزبد إلى الدقيق ويخلط المزيج بالمضرب الكهربائي، ثم نضع اللبن السائل والماء إلى المزيج تدريجيًّا مع الاستمرار في التقليب.
- نشكل العجين إلى كرات متوسطة الحجم، ثم توضع في إناء كبير مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر.
- تفرد كل كرة إلى مستطيل بالنشابة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة ونثني الأطراف عكس بعضها ثم نضعها في صينية فرن بها ورقة زبدة.
- يخلط صفار بيضة وقليل من اللبن السائل، ثم يدهن به الوجه وتوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة ويزين الدنش بالعسل والسكر البودرة ويقدم.

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