كبيبة السمك والجمبري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 10:39 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبيبة السمك والجمبري الشهية والمغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والفسفور لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
نصف كيلو برغل
نصف كيلو جمبري
ملح فلفل
نصف كيلو سمك فيلية
كوب ماء
فص ثوم مفروم

طريقة التحضير
- يتم تسوية السمك في الفرن أولاً بعد تتبيله بالملح والفلفل الأبيض ويتم فرمه جيدًا أو قد يترك نيئا حسب الرغبة ويغسل البرغل جيدًا ويصفى جيدًا مع الضغط جيدًا حتى نتخلص من كمية الماء.
- يقشر الجمبري ويقطع ويغسل جيدًا بتنظيف شق الظهر بواسطة سكين حاد ونزع الجزء الأسود، ويغسل تحت الماء ويقطع إلى نصفين ويستخدم النصف الملاصق للذيل للف الحشو والنصف الآخر يضاف إلى خليط السمك والبرغل.
- يتم إضافة البرغل والسمك والجمبري دون الذيل ويتبل بالملح والفلفل الأبيض والثوم المفروم ويفرم جيدًا في الكبة ويكور على هيئة كرة مجوفة من الداخل ويوضع فيها جزء الجمبري بالذيل ويضغط على الكرة حتى تغلق جيدًا ثم تقلى في زيت ذي حرارة متوسطة حتى تنضج تمامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
الشواطئ المفتوحة تهدد حياة الليبيين في مصايف بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
نيويورك تايمز: ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع
دولى
ثمنها 123 مليون دولار.. تعرف على طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران
عربى
الخارجية الأميركية: ميليشيات ليبية مسلحة تُجند أطفالا بالقوة في صفوفها
ليبيا
السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
في العدد187: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة و«الدوامات» تهدد مصايف بنغازي
ليبيا
ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة
اقتصاد
الاتحاد الإفريقي يتراجع عن عقد مؤتمر للمصالحة حول ليبيا في يوليو المقبل
ليبيا
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شكل النوم يساعد في تشخيص الزهايمر مبكرًا