كيكة البرتقال

كيك البرتقال (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير كيك البرتقال بالتغليفة الشهية.

المكونات :

خليط الكيك

دقيق : 3 أكواب

ملح : ثمن ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

الزبدة : كوب (لينة)

السكر الناعم : 2 كوب (ناعم الحبيبات)

البيض : 4 حبات (كبيرة الحجم)

الفانيليا : 2 ملعقتان صغيرتان (سائلة)

حليب : ثلاث أرباع الكوب (كامل الدسم)

عصير البرتقال : ربع كوب (طازج)

صلصة البرتقال :

السكر الناعم : 2 كوبان (بودرة)

برش البرتقال : ملعقة صغيرة

عصير البرتقال : ملعقة كبيرة

ملون الطعام البرتقالي : قطرتان (من 1 - 2 قطرة)

حليب : 2 ملعقتان كبيرتان



طريقة التحضير

1. ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، شغلي الفرن لدرجة الحرارة 180 س.

2. استعملي قالب مستدير ذو فتحة من الوسط، ادهنيه بالسمن النباتي أو الزبدة ورشي عليه الدقيق، اتركيه جانبًا.

3. في طبق مناسب أو على قطعة من الورق، انخلي الدقيق، الملح، البيكنج باودر، اتركيه جانبًا.

4. في وعاء الخلاط، ضعي الزبدة والسكر، ثبتي المضرب الشبكي، شغلي علي سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط هشاً مثل الكريمة.

5. ضيفي البيض بالتدريج، بيضه واحده كل مرة مع استمرار الخفق إلى أن تختفي ثم ضيفي الفانيليا.

6. ضيفي نصف مقدار خليط الدقيق، وضيفي نصف مقدار الحليب، اخفقي على سرعة بطيئة إلى أن يختفي الدقيق، ثم ضيفي بقية الحليب والدقيق.

7. اخفقي على سرعة متوسطة لمدة دقيقة، إلى أن يصبح الخليط ناعمًا.

8. صبي الخليط في القالب.

9. اخبزي ٥٠ دقيقة، اختبري النضج.

10. أخرجي القالب من الفرن، اتركيه على شبك معدني لبضع دقائق إلى أن يبرد بعض الشئ أخرجي الكيك من القالب.

11. صلصة البرتقال: في طبق ضعي السكر، برش البرتقال، ابدأي بإضافة عصير البرتقال ثم الحليب بالتدريج مع استمرار تقليب الصلصة بالملعقة لتحصلي على القوام المناسب، ثم وزعيه على الكيك.