دجاج مع البطاطا الحلوة

نقدم لك طريقة تحضير الدجاج بالبطاطا الحلوة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو صدور دجاج مكعبات

نصف كيلو بطاطا حلوة مكعبات

2 حبة فلفل ألوان مكعبات

حبة بصل مفروم خشن

كوب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة بشرليمون

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود مطحون

بقدونس مفروم للتزيين

خطوات التحضير

- في مقلاة واسعة على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن "يقدح" ثم نضع قطع الدجاج في المقلاة، ونقلبها حتى يتغير لونها وتتشوح.

- نرفع الدجاج من المقلاة، ونضعه جانباً وفي نفس المقلاة نضع البطاطا، ونقلبها لمدة 10 دقائق حتى تلين.

- نضيف إلى البطاطا، الفلفل الملون والبصل، ونقلبهم حتى تذبل.

- نتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود والكمون والشطة، ثم نضيف الشوربة ونقلب جميع المكونات ونضيف قطع الدجاج، ونقلب مرة أخرى.

- نترك الوعاء على نار مرتفعة حتى يبدأ في الغليان ونغطي الوعاء، ونخفف النار، ثم نتركه لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.

- نرفع الوعاء من على النار، ونضيف بشر الليمون، ونقلبه جيداً.

- نضع الدجاج بالبطاطا في الطبق، ونُزينه بالبقدونس ويصبح جاهزا للتقديم.

