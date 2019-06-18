دجاج مع البطاطا الحلوة

نقدم لك طريقة تحضير الدجاج بالبطاطا الحلوة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو صدور دجاج مكعبات
نصف كيلو بطاطا حلوة مكعبات
2 حبة فلفل ألوان مكعبات
حبة بصل مفروم خشن
كوب مرقة دجاج
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بشرليمون
ملعقة صغيرة شطة
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود مطحون
بقدونس مفروم للتزيين
خطوات التحضير
- في مقلاة واسعة على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن "يقدح" ثم نضع قطع الدجاج في المقلاة، ونقلبها حتى يتغير لونها وتتشوح.
- نرفع الدجاج من المقلاة، ونضعه جانباً وفي نفس المقلاة نضع البطاطا، ونقلبها لمدة 10 دقائق حتى تلين.
- نضيف إلى البطاطا، الفلفل الملون والبصل، ونقلبهم حتى تذبل.
- نتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود والكمون والشطة، ثم نضيف الشوربة ونقلب جميع المكونات ونضيف قطع الدجاج، ونقلب مرة أخرى.
- نترك الوعاء على نار مرتفعة حتى يبدأ في الغليان ونغطي الوعاء، ونخفف النار، ثم نتركه لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.
- نرفع الوعاء من على النار، ونضيف بشر الليمون، ونقلبه جيداً.
- نضع الدجاج بالبطاطا في الطبق، ونُزينه بالبقدونس ويصبح جاهزا للتقديم.