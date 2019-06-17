حضري حلا اللوتس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 12:33 مساء

تعد حلا اللوتس من ألذ الحلويات التي يعشقها الصغير والكبير.. تعرَّفي على طريقة تحضيرها بكل سهولة حسب وصفة «شملولة».

المقادير
بسكويت مطحون.
قشدة.
12 مكعب جبن كريمي.
3/4 كوب سكر.
بيضة.
فانيليا.
زبد اللوتس.

خطوات التحضير
في بولة كبيرة، يوضع البسكويت ويطحن جيدًا، ثم توضع عليه القشدة ونخلطها جيدًا حتى تصبح عجينة لينة.
في قالب متوسط الحجم مُبطن بورق القصدير (الفويل)، يُرص خليط البسكويت بالقشدة بشكل متساوٍ.
في الخلاط الكهربائي، يوضع 12 مكعب جبن كريمي و3/4 كوب سكر ناعم وبيضة والفانيليا ونخلطها جيدًا، ثم نسكب الخليط على البسكويت في القالب.
يوضع القالب في الفرن لمدة لا تقل عن 1/4 ساعة أو حتى تتجمد طبقة الجبن، ثم يخرج من الفرن ويُسكب عليه زبدة اللوتس، ويُدخل القالب في الثلاجة لكي يبرد تمامًا.. ثم تُقطع وتُقدم باردة، وصحتين.

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