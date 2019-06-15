فيليه الدجاج بالليمون

نقدم لكِ طريقة جديدة وشهية لإعداد الدجاج الفيليه عن طريق إضافة صوص الليمون وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 صدور دجاج فيليه
2 حبة كبيرة ليمون مقطع شرائح
1 كوب مرقة دجاج
نصف كوب دقيق أبيض
ربع كوب عصير ليمون
عودان بصل أخضر مقطع
فصان ثوم مهروس
ملعقتان كبيرتان زبد
ملعقتان كبيرتان زيت
ملعقة كبيرة بشر ليمون
ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
- نغسل فيليه الدجاج جيدًا، ونطرقه بمطرقة اللحوم، ثم نضعه جانبًا ونتبل فيليه الدجاج بالملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج، ثم نضعه في الدقيق حتى يغطيه بطبقة رقيقة.
- في مقلاة واسعة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن.
- نضع فيليه الدجاج في المقلاة، ونقلبه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعه جانبًا.
- في نفس المقلاة، نضع الزبد والزنجبيل والثوم وبشر الليمون وعصير الليمون والشوربة والبصل الأخضر، ونقلبها حتى تتجانس.
- نعيد فيليه الدجاج في المقلاة مرة أخرى، ونتركها على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.