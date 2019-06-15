فيليه الدجاج بالليمون

نقدم لكِ طريقة جديدة وشهية لإعداد الدجاج الفيليه عن طريق إضافة صوص الليمون وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 صدور دجاج فيليه

2 حبة كبيرة ليمون مقطع شرائح

1 كوب مرقة دجاج

نصف كوب دقيق أبيض

ربع كوب عصير ليمون

عودان بصل أخضر مقطع

فصان ثوم مهروس

ملعقتان كبيرتان زبد

ملعقتان كبيرتان زيت

ملعقة كبيرة بشر ليمون

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود