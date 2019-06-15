كرات الزعتر بالجبن والسمسم

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتقديم فطور مختلف وشهي عن طريق تحضير كرات الزعتر بالجبن والسمسم، تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

خمسة أكواب دقيق

أربعة أكواب زعتر أخضر

أربعة أكواب جبنة بيضاء

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتين سكر

ملعقتين حليب

بايكنغ باودر

بيضة

نصف كوب زيت زيتون

كوب مياه دافئ