كرات الزعتر بالجبن والسمسم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 11:25 صباحا

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتقديم فطور مختلف وشهي عن طريق تحضير كرات الزعتر بالجبن والسمسم، تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
خمسة أكواب دقيق
أربعة أكواب زعتر أخضر
أربعة أكواب جبنة بيضاء
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقتين سكر
ملعقتين حليب
بايكنغ باودر
بيضة
نصف كوب زيت زيتون
كوب مياه دافئ

طريقة التحضير
- في وعاء عميق ضعي الدقيق وأضيفي الزعتر والجبنة وقلبي جيدًا.
- أضيفي الخميرة والحليب الجاف والملح والسكر والبايكنغ باودر.
- اخلطي المكونات جيدًا وأضيفي البيض والزيت والماء.
- اعجني جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.
- اتركيها لمدة ساعتين حتى تختمر.
- قطِّعي العجين كرات صغيرة.
- ضعيها في وعاء الخبز.
- اتركيها خمس دقائق لترتاح.
- ثم اخبزيها في الفرن على درجة حرارة 200.
- بعد إخراجها يمكنكِ تزيينها بالسمسم وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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