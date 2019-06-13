عجينة البيتزا الرقيقة

عجينة البيتزا الرقيقة (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير البيتزا الرقيقة التي يمكن تقديمها كطبق جانبي، أو كوجبة عشاء للعائلة

المكونات

- للحشو :

الفطر : كوب (مقطع شرائح)

الثوم : فصّان (مهروس)

طماطم : 4 حبات (مقطعة)

الفلفل الأخضر الحلو : 3 حبات (مقطع شرائح)

البصل : 1 حبة (مقطع إلى شرائح)

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

صلصة طماطم : نصف كوب

النقانق : 4 حبات (مقطع)

زعتر مجفف : ملعقة كبيرة

الذرة : ملعقة كبيرة

جبن البارميزان : 2 كوب

- طحين : 3 أكواب

- خميرة : 2 ملعقة صغيرة (حبيبات)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- ماء فاتر : كوب ونصف

طريقة التحضير

1. نضيف الزيت النباتي ونفرك الطحين جيداً.

2. نضع الخميرة الفورية والسكر في كوب ونذوبهم بالقليل من الماء الفاتر، ثم نتركها جانباً حتى ترتفع إلى أعلى.

3. نضيف الخميرة على الطحين، ثم نبدأ بإضافة كمية الماء بالتدريج وليس دفعة واحدة، ونعجن.

4. نتابع العجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة، ثم نغلف الوعاء بورق البلاستيك ثم نضعها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتـخمر ويتضاعف حجمها.

5. في تلك الأثناء نبدأ بتحضير الحشو بوضع الزيت النباتي في وعاء على النار ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل، ثم نضيف الثوم.

6. نضيف الفلفل الأخضر الحلو ونقلب لعدة دقائق.

7. نضيف الطماطم ونقلب، ثم نضيف الفطر والذرة والنقانق ونتابع التقليب.

8. نترك الخضراوات على النار إلى أن تنضج تماماً، ثم نضيف الزعتر المجفف ونقلب قليلاً ثم نرفع الوعاء عن النار ونتركه جانباً حتى يبرد قليلاً.

9. نضع العجينة على طاولة مدهونة بالزيت النباتي، ثم نقسمها إلى أقراص متوسطة الحجم ثم نتركها لترتاح لمدة عشر دقائق.

10. نرق العجينة بالشوبك على شكل قرص دائري على أن تكون العجينة رقيقة.

11. نضع العجينة في الصينية المراد الشوي بها، ثم نوزع صلصة الطماطم على أن لا تصل إلى الأطراف.

12. نوزع كمية من الحشو، ثم جبنة البارميزان.

13. نسخن الفرن على درجة حرارة عالية، ثم ندخل البيتزا إلى الفرن حتى تنضج وتبدأ أطرافها تأخذ اللون الذهبي.

14. نخرج البيتزا من الفرن ونقسمها على شكل مثلثات وتقدم.