فتة موزة من المطبخ المصري

تعرفي معنا على طريقة تحضير فتة الموزة الشهية، وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع قناة «سي بي سي سفرة».

المكونات

كوب أرز مصري

كوبان من خبز مقطع مكعبات

كوبان من عصير طماطم مركز وطازج

موزة بقري أوضاني

بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع

بصلة صغيرة مفرومة فرمًا ناعمًا

3 ملاعق كبيرة ساق كرفس مقطع

6 ملاعق كبيرة زيت

3 ملاعق كبيرة زبد

4 ملاعق صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ربع كوب خل أبيض

ملعقة صغيرة بهارات لحم أو مشكلة

ورقتان لورى

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى

5 حبات حبهان

مكعب مرق لحم مطحون

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود