فتة موزة من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 04:54 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير فتة الموزة الشهية، وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع قناة «سي بي سي سفرة».

المكونات
كوب أرز مصري
كوبان من خبز مقطع مكعبات
كوبان من عصير طماطم مركز وطازج
موزة بقري أوضاني
بصلة متوسطة مقطعة 4 قطع
بصلة صغيرة مفرومة فرمًا ناعمًا
3 ملاعق كبيرة ساق كرفس مقطع
6 ملاعق كبيرة زيت
3 ملاعق كبيرة زبد
4 ملاعق صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ربع كوب خل أبيض
ملعقة صغيرة بهارات لحم أو مشكلة
ورقتان لورى
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى
5 حبات حبهان
مكعب مرق لحم مطحون
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير
- تسلق الموزة
- يشوح الأرز في السمنة البلدي مع الحبهان والمستكة وورق اللورا ويتبل بالملح والفلفل ويترك حتى ينضج.
لعمل الصلصة
- يشوح الثوم في الزيت والسمنة ثم يضاف الطماطم المفرومة مع الصلصة ويضاف البهارات وجوز الطيب ثم ترفع من على النار ثم يضاف الخل والملح والفلفل
- في مقلاة أخرى يشوح الثوم في الزبد ثم يضاف الزبادي ويترك قليلاً، يوضع الخبز في قاع طبق التقديم ثم يضاف الأرز ثم الشوربة بالطماطم المفرومة.
- ترص كل طبقات الخبز، الأرز ثم تضاف صلصة الطماطم وصوص الزبادي وتقدم مع الموزة المحمرة.
 

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