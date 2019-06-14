معمول السميد بالتمر

نقدم إليكِ طريقة تحضير معمول السميد بالتمر لتعديه في مطبخك بسهولة وتقدميه لعائلتك تعرفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع "ليالينا".

المكونات

3 أكواب سميد

كوب زبدة أو سمن أو خليط

ربع ملعقة صغيرة مستكة

ربع ملعقة صغيرة محلب

نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقة كبيرة ماء ورد ملعقة كبيرة ماء زهر

ملعقة صغيرة فانيلا بودرة

طريقة التحضير

- نخلط المكونات الجافة مع بعض ما عدا الخميرة ونضيف الزبدة السايحة ونفرك بأصابعنا حتى تتشرب

- ونتركها من الليل لنعجنها في الصباح وعند العجن نضيف ماء الورد وماء الزهر.

- نذوب الخميرة مع ملعقة صغيرة سكر وربع كوب ماء دافيء وعندما تفور الخميرة نضيفها للعجين ونعجن ونضبف الماء الدافيء تدريجيًا حتى تتماسك العجينة ولا تتفتت عند الضغط عليها ولا تلتصق باليدين.

- نحضر الحشو أما التمر أو مكسرات الفستق أوالجوز

- نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من العجين نفردها ونضع كورة من التمر ونغلقها جيدًا نضغط بأصبعنا لعمل تجويف بسيط بالمنتصف ونزين الجوانب بالمنقاش .

- نضعها في صينية الفرن ونخبزها في فرن حامي في حرارة 400 أو 200 درجة حتى تشقى من الأسفل ونحمر السطح قليلًا ونتركها تبرد تمامًا قبل تخزينها في العلب.

