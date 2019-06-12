دحي بالجبن في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 11:50 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير فطور شهي وسريع التحضير وهو طبق الدحي بالجبن الشيدر في الفرن تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
4 ملاعق صغيرة زبد
4 ملاعق كبيرة كريمة
4 بيضات كبيرة
ملح
فلفل مطحون طازج حسب الرغبة
4 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشور
1/2 ملعقة صغيرة ثوم

طريقة التحضير
يسخن‭ ‬الفرن‭ ‬إلى‭ ‬225‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭
ويملأ‭ ‬قدر‭ ‬بالماء‭ ‬ويوضع‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬القدر‭ ‬ويترك‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة‭.‬
- عندما‭ ‬ينضج‭ ‬البيض،‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬ويقشر‭
ويقطّع‭ ‬البيض‭ ‬إلى‭ ‬أنصاف‭ ‬ثمّ‭ ‬يرص‭ ‬في‭ ‬صينية‭ ‬فرن‭.‬
- يغطى‭ ‬البيض‭ ‬بالكريمة‭ ‬والملح‭ ‬والفلفل‭ ‬والجبن‭ ‬الشيدر‭ ‬المبشور‭
ويوضع‭ ‬في‭ ‬الفرن‭ ‬حتّى‭ ‬يحمر‭ ‬وجهه وينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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