دحي بالجبن في الفرن

نقدم إليك طريقة تحضير فطور شهي وسريع التحضير وهو طبق الدحي بالجبن الشيدر في الفرن تعرفي على طريقة تحضيره معنا وأعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

4 ملاعق صغيرة زبد

4 ملاعق كبيرة كريمة

4 بيضات كبيرة

ملح

فلفل مطحون طازج حسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشور

1/2 ملعقة صغيرة ثوم

طريقة التحضير

يسخن‭ ‬الفرن‭ ‬إلى‭ ‬225‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭

ويملأ‭ ‬قدر‭ ‬بالماء‭ ‬ويوضع‭ ‬البيض‭ ‬في‭ ‬القدر‭ ‬ويترك‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬هادئة‭.‬

- عندما‭ ‬ينضج‭ ‬البيض،‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬ويقشر‭

ويقطّع‭ ‬البيض‭ ‬إلى‭ ‬أنصاف‭ ‬ثمّ‭ ‬يرص‭ ‬في‭ ‬صينية‭ ‬فرن‭.‬

- يغطى‭ ‬البيض‭ ‬بالكريمة‭ ‬والملح‭ ‬والفلفل‭ ‬والجبن‭ ‬الشيدر‭ ‬المبشور‭

ويوضع‭ ‬في‭ ‬الفرن‭ ‬حتّى‭ ‬يحمر‭ ‬وجهه وينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

