أفضل حلواني في العالم.. طاهية فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 02:34 مساء
جيسيكا بريالباتو في بلازا أتينيه في باريس في 6 يونيو 2019 (أ ف ب)

بفضل أطباق تحلية من الفاكهة، توجت الفرنسية، جيسيكا بريالباتو، بلقب «أفضل حلواني في العالم» ضمن تصنيف «وورلدز 50 بيست ريستورنتس».

هذه الطاهية البالغة 32 عامًا والمتخصصة في الحلويات والعاملة في مطعم «بلازا أتينيه» الشهير في باريس ذي النجوم الثلاث في دليل ميشلان، «تجسد نهجًا جريئًا وفريدًا في إعداد الحلويات»، وهي أول امرأة تنال هذا اللقب، بحسب إيلين بييتريني مديرة هذا التصنيف الموجود منذ 2002.

وعلقت جيسيكا بريالباتو قائلة «فوجئت جدًا»، واصفة اللقب بأنه «هدية جميلة»، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وتندرج أطباق الحلويات التي تحضرها ضمن مفهوم «المطبخ الطبيعي» الذي يمثل الطاهي الشهير آلان دوكاس أحد رواده. ومن آخر ابتكاراتها الحلوى بالفراولة وشجر التنوب أو بالراوند.

وأوضحت بريالباتو: «هذه الحلويات ليست جميلة بالضرورة، وهي نتيجة عمل ليس بالسهل ولا يحظى دومًا باعتراف، كما أنه محط انتقاد بعض الشيء. أنا سعيدة لكون هذا النمط بات في واجهة الاهتمامات».

ولا تستخدم الحلوانية الكريما في حلوياتها التي تتميز بمرارتها وحموضتها، كما تجمع فاكهة الموسم مع الخل وتستخدم السكر والملح.

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