ليزي كيك دون فرن

الليزي كيك من الحلويات الشهية وسهلة التحضير ويقبل عليها الجميع، تعرَّفي معنا على طريقة تحضيرها دون فرن، وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

1/4 كوب سكر أبيض.

2 ملعقة فانيليا.

4 صفار بيضة.

250 غرام زبد

10 ملاعق قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

2 كيس بسكويت.

كوب ماء ساخن.

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

200 غرام شوكولاتة دارك.

5 حبات فراولة فريش