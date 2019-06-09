الأرز المعمر باللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 04:59 مساء

الأرز المعمر من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري وله طرق كثيرة في التحضير نقدم إليكِ اليوم أحدها لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك وتقدميه كوجبة متكاملة لعائلتك وذلك وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات
500 غرام لحم مقطع مكعبات
250 غرام أرز
3 ملاعق كبيرة قشدة
ملعقتان كبيرتان من سمن
(240 مللي) ماء
2 حبة بصل مفروم
ملعقة كبيرة زيت ذرة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

طريقة التحضير
- نضع اللحمة مع البصل في الزيت والسمن على النار.
- نضيف الملح والفلفل الأسود ونضع الأرز في الطاجن، ونضيف له اللبن والماء والقشدة.
- نضيف اللحمة وندخل الطاجن الفرن حتى تمام نضج الأرز ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي لمساعدة أطفال فنزويلا
ثقافة وفن
«رياتشي»..بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين
دولى
مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متخصص يكشف «الحل السحري» للوقاية من السكري