الأرز المعمر باللحم

الأرز المعمر من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري وله طرق كثيرة في التحضير نقدم إليكِ اليوم أحدها لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك وتقدميه كوجبة متكاملة لعائلتك وذلك وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات

500 غرام لحم مقطع مكعبات

250 غرام أرز

3 ملاعق كبيرة قشدة

ملعقتان كبيرتان من سمن

(240 مللي) ماء

2 حبة بصل مفروم

ملعقة كبيرة زيت ذرة

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)