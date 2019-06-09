كرواسون قليل السعرات الحرارية

الكرواسون من المعجنات الشهية واللذيذة التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على حميتك الغذائية، وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

4 أكواب دقيق أسمر

كوب ماء دافئ

كوب ونصف حليب

ملعقة كبيرة خميرة

1/2 كوب سكر

¼ كوب زبد سائل

بيضتان

طريقة التحضير

- ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ وقلبي بملعقة حتى تذوب. ثم أضيفي الحليب والبيض ونصف كمية الدقيق واخلطي جيدًا بملعقة خشب.

- غطي العجينة واتركيها تخمر في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

- أضيفي باقي الدقيق والزبد والملح للعجينة، واعجني باليد جيدًا ثم اتركيها تخمر 30 دقيقة مرة أخرى ثم افردي العجينة على سطح مرشوش دقيق وادهني سطح العجينة بالزبد بفرشاة.

- قطعي العجينة مربعات كل مربع 12 سم وقسمي كل مربع إلى مثلثين.

- لفي كل مثلث من قاعدته حتى نهايته وادهني السطح بالبيض والحليب.

- اخبزي في فرن متوسط ساخن مسبقًا على 180 درجة مئوية وضعي الكرواسون في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة أو حتى تحمر وتصبح جاهزة للتقديم.

