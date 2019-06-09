كرواسون قليل السعرات الحرارية

الكرواسون من المعجنات الشهية واللذيذة التي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على حميتك الغذائية، وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».
المكونات
4 أكواب دقيق أسمر
كوب ماء دافئ
كوب ونصف حليب
ملعقة كبيرة خميرة
1/2 كوب سكر
¼ كوب زبد سائل
بيضتان
طريقة التحضير
- ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ وقلبي بملعقة حتى تذوب. ثم أضيفي الحليب والبيض ونصف كمية الدقيق واخلطي جيدًا بملعقة خشب.
- غطي العجينة واتركيها تخمر في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.
- أضيفي باقي الدقيق والزبد والملح للعجينة، واعجني باليد جيدًا ثم اتركيها تخمر 30 دقيقة مرة أخرى ثم افردي العجينة على سطح مرشوش دقيق وادهني سطح العجينة بالزبد بفرشاة.
- قطعي العجينة مربعات كل مربع 12 سم وقسمي كل مربع إلى مثلثين.
- لفي كل مثلث من قاعدته حتى نهايته وادهني السطح بالبيض والحليب.
- اخبزي في فرن متوسط ساخن مسبقًا على 180 درجة مئوية وضعي الكرواسون في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة أو حتى تحمر وتصبح جاهزة للتقديم.